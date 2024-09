Milei vai ao Congresso argentino pessoalmente apresentar o Orçamento de 2025 - O Liberal

O presidente da Argentina, Javier Milei, apresentou o Orçamento de 2025 ao Congresso na noite do domingo, 15. A peça orçamentária reflete a promessa de Milei de acabar com o déficit fiscal crônico do país e promete render novos embates com os parlamentares.

Em uma iniciativa sem precedentes, o presidente fez a apresentação pessoalmente, ao invés de delegar a função ao ministro da Economia, como ocorre tradicionalmente. No discurso, Milei relembrou o histórico de má gestão macroeconômica do país e prometeu vetar qualquer medida que comprometa a dura estratégia de austeridade.

“A pedra basal deste Orçamento é a primeira verdade da macroeconomia, uma verdade que durante muitos anos foi relegada na Argentina: o déficit zero”, disse Milei aos parlamentares. “Administrar é sanear o balanço do Banco Central e desativar a bomba da dívida que herdamos.”

Milei foi interrompido várias vezes com aplausos por parlamentares aliados. Por outro lado, muitos oposicionistas boicotaram a apresentação. Fonte: Associated Press.