Milei diz estar confiante de que conseguirá confirmar decretos recentes

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou estar “confiante” de que seu governo conseguirá contornar dificuldades e aprovar as mudanças definidas por meio de decretos de necessidade e urgência (DNU, similares às medidas provisórias brasileiras).

A declaração foi dada nesta quinta-feira, 4, em entrevista à Rádio Delta, quando ele foi questionado sobre o fato de que ontem a Justiça do país suspendeu uma reforma feita na legislação trabalhista.

Milei enfrenta ainda dificuldades no Congresso, com minorias nas duas Casas, mas pressiona os legisladores a aceitarem as alterações feitas por decreto ainda neste mês. Ele afirmou que seu governo trabalha para evitar a crise e seguir adiante e que tem consciência de que há setores afetados.

“Fazer o mesmo que vínhamos fazendo seria infinitamente pior”, comentou Milei, em referência aos governos peronistas anteriores, como de seu antecessor Alberto Fernández. “Eu não quero uma Argentina com 98% de pobreza”, acrescentou.