Milei agradece ao Brasil por assumir proteção da embaixada argentina na Venezuela

O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu ao Brasil por assumir a proteção da embaixada argentina em Caracas, após o ditador Nicolás Maduro expulsar diplomatas argentinos da Venezuela. Brasília também se comprometeu com a segurança de opositores a Maduro e do corpo diplomático do Peru.

“Os laços de amizade que unem a Argentina ao Brasil são muito fortes e históricos”, escreveu Milei em publicação no X (antigo Twitter), no qual reforçou a acusação de fraude nas eleições venezuelanas do último domingo.

O acordo acontece apesar de recentes rusgas entre os dois maiores países da América do Sul.

Desde que foi eleito, Milei fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou a visitar o Brasil sem se encontrar com representantes do governo.