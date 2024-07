Microsoft relata falha em serviços que afeta usuários no mundo todo

Foto: Image by DC Studio on Freepik Não há indícios de que o apagão esteja relacionado a um ataque hacker -

A Microsoft informou nesta sexta-feira, 19, que uma falha impede a utilização de softwares e serviços da companhia. O problema afeta empresas e usuários no mundo todo. “Estamos investigando um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a serviços”, disse a companhia nas redes sociais. Fonte: Dow Jones Newswires.

A Microsoft detalhou que a queda dos seus sistemas atinge usuários e companhias ao redor do mundo, inclusive empresas aéreas que tiveram de cancelar voos.

Na página de status do Azure, a plataforma de computação em nuvem da Microsoft, a empresa disse que o problema começou na noite de quinta-feira, 18, afetando sistemas em todo o centro dos Estados Unidos. Em uma atualização, a Microsoft disse que havia determinado a causa e estava trabalhando para restaurar o acesso aos seus usuários.

Apagão atrasa voos e prejudica serviços bancários e de comunicação

O apagão cibernético está provocando atrasos em voos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo, nesta sexta-feira, 19. Diversos países relataram problemas técnicos que afetaram redes de televisão nacionais, aeroportos internacionais, operadoras ferroviárias, bolsas de valores e outros serviços.

A interrupção forçou a companhia aérea americana Frontier a cancelar alguns voos nos EUA. Há registros de que a holandesa KLM suspendeu a maioria dos seus voos, afetada pela falha em sistemas computacionais. A Ryanair comunicou que a interrupção está fora de seu controle e recomendou a passageiros que cheguem ao aeroporto de partida ao menos três horas antes da viagem.

O aeroporto de Londres Gatwick tem problemas nas áreas de check-in, bagagens e segurança. Já o aeroporto de Berlim interrompeu operações. *Com informações da Dow Jones Newswires.

Apps de bancos brasileiros apresentam falhas

Ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas na manhã desta sexta-feira, 19, dia em que um apagão cibernético global tem afetado as operações de instituições no exterior, bem como de sistemas de transporte e de outros setores da economia. Ainda não se sabe se as falhas nos bancos do País têm relação com este evento.

Relatos compilados pela plataforma Downdetector, que reúne notificações de usuários, dão conta de problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, procurou os bancos mencionados, mas ainda não houve retorno. Aplicativos de outras instituições seguiam funcionando normalmente nesta manhã.

Interrupção

Não há indícios de que o apagão esteja relacionado a um ataque hacker. A interrupção foi atribuída à CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética cujo software é usado por dezenas de indústrias ao redor do mundo para proteger contra hackers e violações externas. Uma atualização de software emitida pela CrowdStrike estaria na raiz do problema, resultando em travamentos de máquinas que executam o sistema operacional Microsoft Windows.

Em comunicado, a empresa americana Microsoft afirmou que está adotando medidas para solucionar a situação.

No pré-mercado de Nova York, a ação da CrowdStrike tinha queda de 14,2% às 7h48 (de Brasília), enquanto a da Microsoft caía 2%. *Com informações da Dow Jones Newswires.