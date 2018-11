Michigan é o 10º Estado a legalizar uso recreativo de maconha

Michigan se transformará no décimo Estado do país a legalizar o consumo recreativo da maconha, depois que os eleitores aprovaram uma proposta com essa finalidade nas eleições de meio de mandato.

Como consequência, quase 80 milhões de americanos viverão em Estados onde o consumo recreativo de maconha é legal, ou seja, 25% da população total do país.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.