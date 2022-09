Mundo México registra terremoto na costa do Pacífico no dia em que lembrava 2 tremores

Um terremoto de magnitude 6,8 graus foi registrado na costa do Pacífico do México, segundo o Serviço Sismológico Nacional. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para a capital, Cidade do México, mas retirado logo em seguida. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas.

Os alarmes para o novo terremoto foram acionados menos de uma hora depois que os alarmes de uma simulação de tremor tocaram em todo o país para marcar o aniversário de dois grandes terremotos que ocorreram na mesma data em 1985 e 2017.

No Twitter, o Serviço Sismológico relatou que o epicentro do sismo se localizou 59 km ao sul de Coalcoman, no Estado de Michoacán, na costa do Pacífico.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS, por sua sigla em inglês ) o tremor desta segunda-feira, 19, teve uma magnitude de 7,5 graus. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)