México: López Obrador faz pausa em relação com embaixadores dos EUA e Canadá após críticas - O Liberal

O presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou que o governo mexicano fará uma pausa em seu relacionamento com as embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá no país.

Em entrevista matinal diária, López Obrador disse que a pausa é uma retaliação aos embaixadores no país. Segundo López Obrador, os diplomatas criticaram a proposta de reforma do Judiciário apoiada pelo presidente.

López Obrador declarou que houve ingerência em assuntos que cabem apenas aos mexicanos e a pausa das relações será com os embaixadores de Washington e de Ottawa, ainda que tenha ressaltado que a relação com os Estados Unidos continua.

A reforma do Judiciário proposta por López Obrador permitirá, caso aprovada, que qualquer pessoa com diploma em direito e alguns anos de experiência como advogado seja eleito juiz.