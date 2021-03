México estima número de mortos por covid 60% maior; óbitos passariam os do Brasil

As mortes por covid-19 podem ter ultrapassado a marca de 322 mil no México, estimou um documento do governo divulgado neste fim de semana. A quantidade colocaria o país como o segundo com mais óbitos no mundo, superando o Brasil e deixando a nação de 126 milhões de habitantes atrás apenas dos Estados Unidos.

O documento chamado “Excesso de Mortalidade no México” informou que até a sexta semana de 2021, que terminou no dia 13 de fevereiro, o país havia registrado 294.287 mortes relacionadas à doença. Esse número supera em 120.576 as 173.711 mortes oficiais reportadas na época. A metodologia consistiu em utilizar como variável a causa de morte registrada nas certidões de óbito.

“Isso nos permite, através de algoritmos de bucas de termos relacionados com a covid-19, identificar as certidões que mencionam palavras como covid-19, Sars-CoV-2, coronavírus, entre outras”, analisou o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell. A mudança ainda não é visível no site da Universidade Johns Hopkins, que faz um levantamento em tempo real dos casos e mortes por covid-19 no planeta.

Desde 13 de fevereiro, o governo notificou um total de 27.538 mortes por covid-19 nos comunicados diários, o que significa pelo menos 322.365 mortes causadas pelo coronavírus. A quantidade supera o número de óbitos do Brasil, que tem 312 mil, e é inferior apenas aos 549 mil mortos registrados nos EUA.

O México aposta em uma estratégia que consiste na realização de poucos testes, como mostra o índice de positividade de aproximadamente 50%, e se concentra em ampliar a capacidade dos hospitais, e não em frear os contágios.

Embora o país tenha 2,2 milhões de casos confirmados de covid-19, Gatell afirmou nesta semana que até 50% da população já estaria imune por ter sido infectada. Especialistas advertiram que as contas diárias da Secretaria de Saúde costumam excluir as pessoas que morrem em casa por não terem acesso a serviços sanitários.

A metodologia do novo relatório é similar à utilizada pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), que concluiu que o México teve 108.658 mortes por covid-19 nos primeiros oito meses de 2020, número 55% superior aos 69.849 óbitos reportados pelas autoridades sanitárias até agosto. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)