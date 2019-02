Merkel defende manutenção de acordo nuclear com Irã

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu a decisão de países europeus de apoiar o acordo nuclear com o Irã, descrevendo-o como uma “âncora” que permite ao Ocidente exercer pressão. Os comentários foram feitos por ela durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, neste sábado.

Nesta semana, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, acusou Alemanha, França e Reino Unido de tentar “quebrar” as sanções americanas contra o Irã e pediu que seguissem Washington ao deixar o acordo nuclear com o país persa.

Merkel afirmou que a divisão sobre o Irã “me deprime muito”. Ela disse que “vejo o programa de mísseis balísticos, vejo o Irã no Iêmen e, acima de tudo, vejo o Irã na Síria”.

Por outro lado, acrescentou que o “único ponto que nos interpela nessa questão é: ajudamos nossa causa comum, nosso objetivo comum de conter o desenvolvimento prejudicial do Irã, retirando-nos do único acordo remanescente? Ou ajudamos mais mantendo a pequena âncora que temos para, talvez, exercer pressão em outras áreas?”. Fonte: Associated Press.