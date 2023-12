Menino de 12 anos rouba empilhadeira e atinge dez carros nos EUA

A polícia de Michigan (EUA) deteve um menino de 12 anos que, segundo eles, roubou uma empilhadeira no último dia 25 em Ann Arbor. A polícia foi chamada para a Escola Secundária Forsythe por volta das 18h45 de sábado, dia 25, após um relato de uma empilhadeira roubada, conforme relatado pelo MLive.com.

Os policiais encontraram a empilhadeira indo para o sul pela cidade e iniciaram uma perseguição a velocidades entre 24 e 32 km/h. Segundo a CBS News, a empilhadeira colidiu com dez carros estacionados durante a perseguição.

O motorista, mais tarde identificado como um menino de 12 anos de Ann Arbor, finalmente parou a empilhadeira e foi detido por volta das 20h.

A polícia descobriu posteriormente que a empilhadeira havia sido deixada destrancada com uma chave escondida na cabine. Ninguém ficou ferido no incidente.

De acordo com a CBS News, a investigação está em andamento. Na segunda-feira, 27, petições para menores de idade foram autorizadas por condução ilegal de um veículo automotor, fugir de um policial e resistir e obstruir um policial, de acordo com o Escritório do Xerife do Condado de Washtenaw. Fonte: Associated Press