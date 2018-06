Menina hondurenha retratada na ‘Time’ está com a mãe em abrigo no Texas

O pai da pequena hondurenha fotografada chorando enquanto a mãe era revistada na fronteira do México com os EUA, cuja imagem se tornou símbolo das famílias separadas pelo governo Trump, afirmou em entrevista ao canal Univision que a menina, chamada Yanela, e sua mulher, Sandra, estão bem e juntas em um abrigo no Texas.

A imagem foi escolhida pelos editores da revista “Time” para ilustrar a edição de 2 de julho. A capa, divulgada nesta quinta-feira, 21,, traz uma montagem da menina chorando de frente para o presidente Donald Trump, que a observa de pé. Ao lado, está a frase: “Bem-vindo à América”.

O hondurenho Javier Varela Hernandez, de 32 anos, contou que não conversou com elas, mas foi informado de que as duas estão sob custódia no Texas. “Meu coração ficou partido, porque é a minha menininha”, disse. “Claro que eu chorei (quando viu a foto).”

Hernandez contou ter tentado convencer a mulher a não fazer a viagem. Mas ela teria dito repetidas vezes que queria ir aos EUA buscar um “futuro melhor” e tentar encontrar emprego. Segundo o marido, Sandra deixou Honduras sem avisar à família. “Eu não apoiei. Pergunte a ela por quê? Por que ela quis fazer nossa garotinha passar por isso?”, questionou. “Nunca tive a chance de dizer adeus para minha filha”, completou.

O casal tem outras três crianças, um menino, Wesly, de 14 anos, e as meninas Cindy, de 11, e Brianna, de 6. Hernandez explicou que amigos lhe disseram que Sandra pagou US$ 6 mil para um “coiote” ajudá-la a atravessar a fronteira. “Eu nunca arriscaria minha vida para fazer essa viagem”, disse. Fonte: Associated Press.