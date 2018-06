Melania visita abrigo de crianças imigrantes detidas no Texas

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, fez uma vista surpresa nesta quinta-feira, 21, a uma instalação de detenção de filhos de imigrantes ilegais em McAllen, no Texas. A parada no Upbring New Hope Children Center acontece um dia depois do presidente Donald Trump ter modificado a política de ‘tolerância zero’, que separava as famílias.

“Ela queria ver tudo por si mesma”, disse a porta-voz da primeira-dama, Stephanie Grisham, durante a visita de Melania ao prédio, que abriga 55 crianças entre 12 e 17 anos.

Em uma sala de conferências improvisada, a primeira-dama reuniu-se com funcionários do centro e com a patrulha da fronteira. Ela agradeceu pelo “trabalho heroico” e fez várias perguntas sobre o bem-estar das crianças e a volta delas para suas famílias “o mais rápido possível”.