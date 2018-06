Melania usa parka com frase ‘Eu realmente não ligo’ antes de visita a abrigo

Em meio à polêmica sobre a separação de crianças de famílias imigrantes nos EUA, Melania Trump visitou um abrigo no Texas, nesta quinta-feira, 21. Porém, o que mais chamou atenção foi a roupa usada pela primeira-dama para embarcar no avião, em Maryland, rumo ao compromisso: uma parka verde de 39 dólares Zara, com a frese “I really don’t care. Do you?” (“Eu realmente não ligo. E você?”) pintada em branco, nas costas.

Segundo o jornalista Jim Acosta, correspondente da CNN na Casa Branca, representantes do governo responderam às críticas sobre a peça. “É um casaco. Não existe nenhuma mensagem escondida. Depois da importante visita de hoje ao Texas, espero que a mídia não escolha focar em seu guarda roupa”.

Melania tirou o casaco antes de pousar no aeroporto no Texas.