Meghan Markle faz chá de bebê real em Nova York, diz revista

Cada passo que Meghan Markle dá é registrado pela imprensa mundial. Grávida de sete meses, a duquesa de Sussex terá o primeiro filho com o príncipe Harry na primavera britânica. A revista “Harper’s Bazaar” divulga que Meghan Markle teria ido aos Estados Unidos, em uma viagem secreta, para realizar um chá de bebê com os amigos. O evento estaria marcado para esta terça-feira, 19.

Meghan Markle foi vista no fim de semana em um restaurante e uma padaria de Manhattan. Uma fonte da publicação afirma que a viagem foi planejada há muito tempo. “A viagem é uma chance de Meghan ficar com os amigos e passar um tempo na cidade que ela ama. Essa será a última vez que muitos deles verão Meg até o nascimento do bebê”, declarou a fonte da revista.

Desde o anúncio da gravidez de Meghan, os britânicos especulam sobre o sexo e o nome do novo integrante da família real. As apostas começaram já em outubro do ano passado.