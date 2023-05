McCarthy vê progresso por acordo sobre teto da dívida dos EUA

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, afirmou hoje que vê “progresso por um acordo” sobre a questão do teto da dívida com o governo federal, do presidente Joe Biden. “O que não significa que seja fácil”, comentou ele a repórteres.

McCarthy disse que o progresso visto até agora “não significa que seja fácil”. “Ainda não chegamos lá, continuamos a trabalhar”, disse ele. O deputado republicano ainda comentou que “não tem um cronograma”, no momento atual dos diálogos.

“Sabemos que no fim das contas haverá uma lei”, disse também McCarthy. Segundo ele, quando houver um acordo, o texto do projeto de lei será enviado às lideranças da Câmara. Depois do acordo, em 72 horas será possível votar o texto, acrescentou. O presidente da Câmara ainda avisou que após um acordo primeiro dará um briefing a líderes da Câmara, antes de dizer ao público o que foi combinado com o governo Biden.

McCarthy disse confiar que será possível cumprir o prazo de 5 de junho, citado ontem pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, para que se evite um calote na dívida. O deputado se disse otimista com as negociações, acrescentando que se sente “mais perto” do acordo ainda não concluído.