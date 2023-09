McCarthy determina abertura de inquérito formal de impeachment de Biden

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, informou nesta sexta-feira, 12, que determinou que os Comitês da Casa abram um inquérito formal de impeachment do presidente norte-americano, Joe Biden.

O procedimento amplia os poderes de investigação dos deputados que apuram as denúncias de que o democrata teria se beneficiado de negócios conduzidos pelo filho dele, Hunter Biden, enquanto era vice-presidente.

“Nos últimos meses, republicanos descobriram sérias e críveis alegações sobre a conduta do presidente Biden. Juntas, essas alegações pintam uma imagem de cultura de corrupção”, afirmou McCarthy, em coletiva de imprensa.

Sob pressão dos grupos mais à direita do partido oposicionista, McCarthy deve aproveitar a pauta do impeachment para evitar uma paralisação (shutdown) do governo, de acordo com múltiplos veículos da imprensa americana.

Se o Congresso não aprovar legislação do orçamento a tempo, o governo poderia ser forçado a parar diversas operações.