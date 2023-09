Mauro Vieira: Se houver possibilidade, Lula vai encontrar Putin

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tiver possibilidade, ele vai se encontrar também com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Nesta quarta-feira, 20, o brasileiro teve uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pela primeira vez.

“Se houver essa possibilidade, eu não tenho dúvida que se encontrarão. E o presidente Lula deixou muito claro que ele está aberto a discutir, a conversar com quem quer que seja, com vistas a promover o entendimento entre as duas partes, de forma que se possa começar alguma conversa direta entre as duas partes envolvidas, com o apoio de outros países, para se buscar um caminho para a paz”, afirmou Vieira, em coletiva de imprensa, realizada há pouco.

Questionado sobre se a Rússia chegou a procurar o Brasil para um encontro, o ministro disse que o diálogo está aberto. Segundo ele, Lula já conversou por duas vezes com Putin.

“A Rússia tem todo o diálogo também aberto com o Brasil… Tanto nós mantemos o Brasil em diálogo com todos, nós mantemos canais abertos com todos os países e estamos dispostos a ouvir todos os lados”, afirmou Vieira. No caso específico da guerra, acrescentou, o objetivo é “encontrar um ponto comum que permita que se comece a conversar sobre a paz”.