Mauro Vieira encontra chanceler do Líbano para tratar da situação de brasileiros na região

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve encontro neste sábado, 28, com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, em Nova York (EUA). O Itamaraty informou há pouco que as autoridades falaram sobre os ataques aéreos israelenses e o impacto para a população civil libanesa. A situação da comunidade brasileira no país também foi tratada.

Israel lançou uma série de ataques aéreos em regiões do Líbano, tendo como alvos integrantes do Hezbollah, grupo político e paramilitar do país. A ofensiva resultou na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e também atingiu a população civil – o Itamaraty confirmou ontem a segunda morte de um adolescente brasileiro no Líbano após os bombardeios israelenses.

Os ataques já atingiram diferentes pontos no Líbano, incluindo a capital Beirute. O Brasil condenou “nos mais fortes termos” os ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano, pedindo também o fim imediato das hostilidades.

Cerca de 21 mil brasileiros vivem na região. A primeira orientação foi que os brasileiros deixassem a zona de conflito por meios terrestres.