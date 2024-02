Mark Rutte comenta entrada da Ucrânia na Otan

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, afirmou que enquanto a guerra na Ucrânia estiver em andamento, o país do leste europeu não poderá aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Essa é a notícia ruim. A boa é que podemos aprender com a União Europeia (UE). Na UE, temos etapas. Na Otan, há apenas alguns passos de nada até a filiação plena. … O que temos que fazer é trabalhar cuidadosamente como um time com o presidente Zelensky para ver qual próximo passo é possível”, disse em relação ao chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

No mesmo evento, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, disse esperar que os países europeus sejam aptos a construir um pacote que aproxime os ucranianos a tempo da Cúpula da Otan, que será realizada em julho em Washington, D.C.