Maratona de Pequim retorna, mas China mantém política ‘covid-zero’

Milhares de corredores foram às ruas da capital da China neste domingo, 6, para o retorno da maratona de Pequim após um hiato de dois anos devido à covid-19. As autoridades estão tentando restaurar um senso de normalidade, mantendo uma estratégia de “covid-zero” que bloqueia bairros quando qualquer caso de vírus é encontrado e coloca em quarentena todos que chegam do exterior em hotéis por sete a 10 dias.

Uma frustração pública latente, que cresceu à medida que o resto do mundo se abre, foi alimentada por uma série de incidentes trágicos – em vários casos porque as pessoas não receberam atendimento oportuno para emergências médicas não relacionadas a covid-19.

Uma investigação oficial em Hohhot, capital da região da Mongólia, culpou a administração de propriedades e funcionários da comunidade por não agirem com rapidez suficiente para evitar a morte de uma mulher de 55 anos em um prédio fechado depois de saber que ela tinha tendências suicidas. O prédio havia sido fechado depois que dois casos de covid-19 foram encontrados há cerca de 10 dias.

Em contraste, o clima era otimista na maratona de Pequim. A participação foi limitada aos moradores da cidade, com exceção de alguns corredores convidados. A mídia estatal chinesa disse que 30.000 pessoas participaram. Eles tiveram que ser vacinados, não deixar Pequim por sete dias antes do evento e mostrar prova de um teste de vírus negativo nas 24 horas anteriores.

O número de novos casos registrados em todo o país subiu para 4.200 no sábado. A estratégia de covid -zero manteve o número de mortos baixo em comparação com outros países – 5.226 pela contagem oficial – e a maioria das pessoas pode se movimentar com relativa liberdade dentro de suas cidades com pouca chance de contrair covid-19.