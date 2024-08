Manifestantes de extrema-direita planejam novos atos no Reino Unido

Manifestantes de extrema-direita do Reino Unido convocaram protestos em centros de imigração e refugiados para esta quarta-feira, de acordo com a impensa britânica. As forças policiais disseram que já mobilizaram agentes extras e que estão prontos para prender manifestantes.

A ação policial é apoiada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele afirmou que as autoridades concordam com uma mobilização de oficiais para lidar com a onda anti-migração e anti-muçulmana que tem crescido no Reino Unido na última semana.

A comunicação dos extremistas acontece de maneira online, pelo X e pelo Telegram. O proprietário do X, Elon Musk, utilizou seu próprio perfil para comentar sobre os protestos e disse que uma “guerra civil é inevitável”, o que foi criticado pelo governo britânico.

“O uso de linguagem como ‘guerra civil’ não é aceitável de maneira alguma. Nós estamos vendo policiais serem gravemente feridos, prédios incendiados. Eu realmente acho que todos que têm uma plataforma devem exercer seu poder de forma responsável”, disse a ministra da Justiça, Heidi Alexander para a Times Radio.

O governo do Reino Unido ainda pede para que as empresas de mídias digitais, como o X, façam mais para combater a disseminação de informações enganosas, bem como discursos “inflamatórios”. O X não respondeu qualquer acusação, e Elon Musk continou a debater sobre a violência no local.

*Com informações da Associated Press