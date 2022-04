Mais de 5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o começo da guerra, diz ONU

A agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que mais de 5 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde que a invasão russa começou, no dia 24 de fevereiro deste ano. Mais da metade do total, cerca de 2,8 milhões, fugiram, pelo menos a princípio, para a Polônia. Embora muitos tenham ficado lá, um número desconhecido viajou para outros locais. Além dos refugiados, a ONU diz que mais de 7 milhões de pessoas foram deslocadas dentro da Ucrânia – que, antes da guerra, tinha uma população de 44 milhões de pessoas. Fonte: Associated Press.