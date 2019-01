Maioria nos EUA culpa presidente Trump por paralisação parcial do governo

A maioria dos americanos culpa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela paralisação parcial do governo, além de rejeitar os argumentos dele para a construção de um muro na fronteira com o México. Para 60% dos eleitores ouvidos em uma pesquisa, Trump é o maior responsável pela paralisação, enquanto 31% culpam em igual proporção os democratas no Congresso e 36%, em igual patamar os republicanos do Legislativo.

A pesquisa realizada pela Associated Press e pelo NORC Center para Pesquisa de Questões Públicas mostrou que 34% dos americanos aprova o desempenho de Trump no posto, abaixo dos 42% de dezembro. A paralisação deixa cerca de 800 mil funcionários do governo sem salários.

A aprovação de Trump atingiu o nível mais baixo em mais de um ano. A popularidade dele entre republicanos segue alta, mas com os independentes está num dos patamares mais baixos desde sua posse. Fonte: Associated Press.