Maioria dos americanos reprova política externa de Donald Trump, aponta pesquisa

A maioria dos americanos reprova a forma como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está conduzindo a política externa e cerca de metade da população acha que a posição do país globalmente vai se deteriorar durante o próximo ano, de acordo com uma nova enquete da Associated Press em conjunto com o Centro NORC para Pesquisa de Assuntos Públicos.

Além da divisão partidária em torno da diplomacia da atual administração na Casa Branca, o levantamento também mostrou um público rachado em torno do plano de Trump de retirar as tropas americanas da Síria e, possivelmente, do Afeganistão – cerca de um quarto das pessoas ouvidas disse não saber ou não querer opinar sobre nenhum desses temas.

Em geral, 35% dos americanos aprovam a política externa sob a presidência de Trump, enquanto 63% a reprovam. Entre os que concordam com os passos dados por ele no tabuleiro global, 76% são republicanos e apenas 8% são democratas.

Sobre o envolvimento dos EUA em guerras de outros países, a enquete mostra que 39% apoiam a retirada das 2 mil tropas americanas da Síria e 35% se disseram contrários à medida. A decisão de Trump pela volta dos soldados aos EUA é aprovada, entre os ouvidos, por 56% dos republicanos e 26% dos democratas.