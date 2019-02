Maduro propõe antecipar eleições parlamentares para este ano

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs neste sábado antecipar para este ano as eleições parlamentares marcadas para 2020. Em discurso feito durante ato comemorativo de 20 anos do chavismo, Maduro disse que a Assembleia Constituinte vai avaliar essa possibilidade.

“Concordo que se legitime o poder legislativo do país e que tenhamos eleições livres, com garantia de que o povo escolha uma nova Assembleia Nacional. Querem eleições? Querem antecipar as eleições? Vamos às eleições parlamentares, então”, bradou Maduro.

A ideia de antecipar o pleito foi anunciada pelo presidente venezuelano como uma “saída constitucional” para solucionar a crise política do país, que desde 23 de janeiro conta com dois presidentes. Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional e autodeclarado presidente interino da Venezuela, já teve seu governo reconhecido pelos Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros latino-americanos. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)