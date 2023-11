Maduro pede ao governo dos Estados Unidos que retome relações com a Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu na terça-feira, 28, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para retirar as sanções impostas a Venezuela e para retomar as relações de alto nível entre os países.

A Venezuela “exige que se anulem de maneira permanente as sanções contra sua economia e que seja iniciado um novo tempo e uma nova era de relações de respeito e de colaboração no máximo nível”, disse Maduro durante um evento com representantes do setor empresarial do país.

Os comentários de Maduro ocorreram quase seis semanas após os EUA suspenderem algumas restrições aos setores de petróleo, gás e ouro da Venezuela. Entretanto, o Departamento do Tesouro americano alertou que estão dispostos a revogar as autorizações a qualquer momento caso os representantes do governo não cumpram seus compromissos para as próximas eleições da Venezuela, no segundo semestre de 2024. Fonte: Associated Press.