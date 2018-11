Madri não quer corpo de ditador Franco em catedral

O governo espanhol informou que não permitirá que os restos mortais do ditador Francisco Franco, morto em 1975, sejam enterrados na Catedral da Almudena de Madri, como pretendem seus parentes, quando forem retirados do monumento do Vale dos Caídos, nos arredores da capital.

A iniciativa tem como objetivo impedir que “um ditador continue ocupando um espaço público que se preste ao enaltecimento”, alegou o governo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.