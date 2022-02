Macron pede reunião de Conselho de Segurança da ONU e sanções contra a Rússia

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e a adoção de sanções europeias direcionadas à Rússia. Em comunicado emitido pelo Palácio do Eliseu, o francês condena a decisão tomada pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, de reconhecer as regiões separatistas do leste da Ucrânia.

“Claramente uma violação unilateral dos compromissos internacionais da Rússia e um ataque à soberania da Ucrânia”, descreve o comunicado.