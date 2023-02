Macron diz que França intensificá apoio à Ucrânia nas próximas semanas

O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que está pronto para “intensificar o apoio à Ucrânia nas próximas semanas”. Ele não entrou em maiores detalhes, mas ressaltou que “não haverá paz enquanto a questão com a Rússia não seja resolvida”.

Durante painel na Conferência de Segurança de Munique, Macron corroborou o ponto do palestrante anterior, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ao concordar com a necessidade de países da União Europeia (UE) se “rearmarem” e aumentarem a produção da indústria armamentista com urgência.

“Se queremos paz, precisamos investir em defesa”, disse o presidente francês.