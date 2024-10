Macron diz que França está comprometida com a proteção de Israel

O presidente francês Emmanuel Macron disse que a França está comprometida com a proteção de Israel e “mobilizou seus recursos militares no Oriente Médio para combater a ameaça iraniana”. A declaração foi divulgada pela presidência francesa nesta quarta-feira, 2.

O coronel Guillaume Vernet, porta-voz militar francês, não quis, no entanto, comentar sobre os recursos militares mobilizados depois que o Irã disparou uma série de mísseis contra Israel na terça-feira, dia 1º.

Macron também condenou o ataque do Irã a Israel “nos termos mais fortes” e apelou a todos os países envolvidos na “perigosa escalada de tensões” no Oriente Médio “para mostrarem a maior contenção”.

Após os ataques balísticos o ministro das Relações Exteriores do Irã, que classificou o ato como “legítima defesa” sugeriu que os Estados Unidos e demais países não se envolvessem no conflito já que “confrontaremos e responderemos a qualquer terceiro que entre em qualquer operação contra nós em apoio ao regime sionista e teremos uma resposta esmagadora”, disse o ministro.

Segundo os militares israelenses, o Irã disparou cerca de 180 mísseis, mas a maioria foi interceptada pela defesa aérea. Outros caíram no centro e no sul do país, acrescentaram. Fonte: Associated Press.