Mundo Macron diz que apoia com Lula anseio do povo da Venezuela por uma eleição transparente

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que, em conjunto com o líder do Executivo no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apoia a aspiração do povo venezuelano a uma eleição transparente.

“Esta exigência está no coração de toda democracia”, diz um registro na mídia social X atribuído a Macron nesta segunda-feira.

Lula recebeu um telefonema de Macron, enquanto cumpre agenda em Santiago, no Chile. Na conversa, o líder francês elogiou a posição do Brasil, Colômbia e México em nota conjunta entre os países divulgada na última quinta-feira, 1º, sobre as eleições na Venezuela diante das acusações de fraude.

Na nota conjunta, Brasil, Colômbia e México disseram acompanhar com atenção o escrutínio dos votos na Venezuela. Os governos pediram por apuração imparcial e cobraram a divulgação dos dados das urnas, que comprovariam os resultados. O ditador Nicolás Maduro foi declarado vencedor nas eleições na Venezuela, mas a oposição afirma ter provas de fraude eleitoral.