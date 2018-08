Macron defende união da Europa por segurança para que não dependa mais dos EUA

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a segurança da Europa não pode mais depender dos Estados Unidos e cobrou a implementação total do acordo de paz fechado na cúpula de Minsk, na Bielorrúsia em 2015, que prevê cooperação no âmbito da segurança entre países do Velho Continente.

Em um discurso a embaixadores em Paris, Macron reforçou que as discussões sobre segurança devem incluir todos os países europeus e a Rússia, com a condição de que seja feito progresso na Ucrânia, e que “cabe a nós” garantir a segurança do continente e, portanto, sua soberania.