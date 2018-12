Macron defende ações de policiais para conter protestos na França

Autoridades francesas estão defendendo as ações policiais no país para conter a violência de protestos promovidos pelos coletes amarelos depois que um policial foi visto brevemente segurando uma arma no meio de uma multidão em Paris. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu “as mais severas punições legais” contra as manifestantes violentos. Em breve discurso realizado durante visita ao Chade, Macron pediu “ordem, calma e união”.

O número de manifestantes caiu drasticamente no sábado, no sexto fim de semana consecutivo de ações do movimento dos coletes amarelos, mas a violência voltou ao foco novamente em Paris. Um vídeo do policial armado cercado por manifestantes circulou pelas redes sociais. Ele não disparou, mas a ameaça de ação letal chocou cidadãos.

Os sindicatos de policiais disseram neste domingo que o policial agiu em legítima defesa. O ministro do Interior da França, Édouard Philippe, elogiou o “profissionalismo e compostura” das forças de segurança do país e pediu um debate nacional para abordar as preocupações econômicas dos manifestantes. Fonte: Associated Press.