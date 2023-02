Macron concorda com Lula sobre criação de grupo pela paz: ‘Vamos juntos’

O presidente da França, Emmanuel Macron, concordou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a criação de um grupo pela paz e o fim da guerra no mundo. Pelo Twitter, os dois chefes de Estado trocaram mensagens neste sábado, 11.

De acordo com Macron, “a paz esteve no centro de nossas discussões”, durante o encontro, em Paris, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Os três se encontraram nesta semana para tratar de questões da guerra entre Rússia e Ucrânia.

“A Ucrânia demonstrou verdadeira coragem ao iniciar esta conversa com seu plano de paz de 10 pontos. Vamos continuar juntos nessa base @LulaOficial”, afirmou o presidente francês.

No início da manhã, Lula disse que também conversou sobre o tema com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. “Falei ao presidente @POTUS o que já tinha dito ao presidente @EmmanuelMacron e ao chanceler @Bundeskanzler, sobre a necessidade de criarmos um grupo para trabalhar pela paz e o fim da guerra no mundo. É preciso parar de atirar, senão, não tem solução”, disse.

Lula foi recebido pelo presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, na última sexta-feira, 10. No encontro, os dois líderes reafirmaram a relação Brasil-EUA. No final de janeiro, o petista recebeu o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Brasília, para discutir a volta do Fundo Amazônia.