Macron aponta gabinete para segundo mandato e mantém Le Maire na economia

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um novo gabinete nesta sexta-feira, 20, com uma nova ministra das Relações Exteriores como parte da lista. Três ministros de alto escalão – Gérald Darmanin no Ministério do Interior, Bruno Le Maire para economia e Ministro da Justiça Eric Dupond-Moretti – sobreviveram à extensa mudança para o segundo mandato de Macron.

Catherine Colonna, diplomata de carreira e, mais recentemente, embaixadora da França no Reino Unido, assume a pasta das Relações Exteriores, já que a França está profundamente engajada nos esforços internacionais para apoiar a Ucrânia contra a invasão da Rússia e isolar o Kremlin. Colonna substitui Jean-Yves Le Drian, ministro das Relações Exteriores de Macron durante seu primeiro mandato.