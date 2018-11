Macron alerta sobre nacionalismo e critica “nossos interesses primeiro”

O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou contra os perigos do nacionalismo em seu discurso dirigido diretamente à crescente onda de populismo nos Estados Unidos e na Europa.

Com o presidente dos EUA, Donald Trump, e outros líderes mundiais em uma comemoração do centenário do Armistício em Paris neste domingo, Macron disse que os “demônios antigos” que causaram a Primeira Guerra Mundial e milhões de mortes estão crescendo mais forte.

“O patriotismo é exatamente o oposto do nacionalismo. O nacionalismo é uma traição ao patriotismo. Ao dizer ‘nossos interesses primeiro’, aconteça o que acontecer com os outros, você apaga a coisa mais preciosa que uma nação pode ter, aquilo que o torna vivo, aquilo que faz com que seja grande e que o que é mais importante: seus valores morais”.

Trump já declarou orgulhosamente ser nacionalista. Macron se estabeleceu como o desmembramento da Europa aos movimentos nacionalistas que atacam as abordagens globais,

como aqueles que tomaram conta da Hungria e da Polônia, entre outros países. Fontes: Associated Press