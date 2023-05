Lula volta a falar em zerar desmatamento na Amazônia até 2030

Lula deu as declarações em Hiroshima, no Japão, onde participou de reunião do G7 - Foto: Ricardo Stuckert - PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar, neste domingo, 21, em zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Ele disse que isso não significa transformar o local em um “santuário”, mas encontrar possibilidades de exploração sustentável. “Quem mora na Amazônia tem direito a ter os bens materiais que todo mundo tem, não é para transformar a Amazônia num santuário”, disse ele.

Lula deu as declarações em Hiroshima, no Japão, onde participou de reunião do G7. A temática ambiental e de controle das mudanças climáticas é um dos temas com maior capacidade de projetar o Brasil globalmente. Por isso, o presidente sempre fala sobre o assunto quando tem compromissos internacionais.

O presidente disse que o País “está de volta” ao cenário internacional e quer ajudar o mundo a cumprir as metas de combate a mudanças climáticas. Segundo o presidente, o Brasil tem “autoridade moral” para discutir o tema com o mundo.

Cobrança a países ricos

Lula voltou a cobrar que os países ricos cumpram seus compromissos sobre mudanças climáticas, mas disse que as ações do Brasil independem disso. “O Brasil vai fazer por conta própria aquilo que o Brasil tem que fazer. Preservar a Amazônia é dever e responsabilidade do povo brasileiro”, declarou.

De acordo com ele, é necessária uma governança global mais forte para que os acordos costurados entre os países sejam postos em prática. Ele voltou a falar em reformar o Conselho de Segurança da ONU.

Lula também disse que os indígenas são “guardiões da floresta” no Brasil e em países vizinhos. E que terá conversas com os demais países que têm porções de Floresta Amazônica para discutir como preservá-la. Também mencionou a possibilidade de incluir na articulação países de outros continentes que têm biomas semelhantes ao da Amazônia, como Congo e Indonésia.