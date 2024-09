Lula se reúne com Scholz, da Alemanha, e conversam sobre cooperação entre os países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira, 23, com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Nova York. De acordo com o governo brasileiro, no encontro, ambos retomaram as Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre Alemanha e Brasil, que devem ter nova etapa no Brasil em 2025.

A agenda ocorreu à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), que terá abertura nesta terça-feira, 24. Nas redes sociais, Lula publicou um registro de sua reunião com Scholz. “Encontrando meu amigo Olaf Scholz para uma bilateral entre Brasil e Alemanha”, escreveu o petista no Bluesky.

Em nota, o governo brasileiro afirmou que os dois líderes falaram sobre as reuniões da COP29, que acontecerá em novembro no Azerbaijão, e da COP30, que será realizada em Belém, no Brasil, no ano que vem. “O chanceler alemão confirmou sua presença na Cúpula de Líderes do G20, que está agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro”, diz nota do Palácio do Planalto.