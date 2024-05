Brasil e Mundo Lula remove embaixador do Brasil em Israel do cargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva removeu o embaixador brasileiro em Israel do cargo na embaixada em Tel-Aviv e o enviou para servir como representante do País na conferência do Desarmamento, na Suíça. Frederico Meyer foi convocado para consultas em fevereiro, depois de uma crise diplomática entre os dois países. A medida foi anunciada no Diário Oficial desta quarta-feira, 29.

A crise diplomática entre o governo petista e o de Binyamin Netanyahu começou quando o presidente comparou as mortes de civis palestinos na guerra na Faixa de Gaza ao Holocausto, numa metáfora considerada muito ofensiva pelos judeus.

Em resposta, o chanceler israelense, Israel Katz, levou Meyer ao Museu do Holocausto, em Jerusalém, e, em hebraico, deu declarações críticas ao governo brasileiro. O diplomata, que não fala a língua, ficou constrangido com o episódio, segundo fontes do Itamaraty, o que irritou a diplomacia brasileira.

O governo ainda não nomeou ninguém para o lugar de Meyer. Apesar de o embaixador estar no Brasil há três meses, as relações diplomáticas estão mantidas.