Lula reforça pedido de cessar-fogo na Faixa de Gaza em reunião com primeiro-ministro palestino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu novamente o cessar-fogo no conflito entre Hamas e Israel em reunião bilateral com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh, que aconteceu antes da 37ª Cúpula da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia.

Lula e o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh – Foto: Ricardo Stuckert / PR

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula condenou os ataques do Hamas contra civis israelenses, concordou com a necessidade do cessar-fogo e reiterou o compromisso do governo brasileiro com a solução de dois Estados, o que inclui a criação de um Estado palestino.

Shtayyeh agradeceu o apoio e reforçou a necessidade de um cessar-fogo imediato, além da abertura para a entrada de ajuda humanitária.

Lula tinha previsão de uma agenda bilateral com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que acabou cancelado.