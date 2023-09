Lula: paralisia do Conselho de Segurança da ONU é prova eloquente da necessidade de reformá-lo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, usou o seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, 19, para reivindicar a reforma do Conselho de Segurança da ONU que, segundo ele, vem perdendo “progressivamente sua credibilidade”.

“Essa fragilidade do conselho decorre em particular da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime”, disse o presidente do Brasil, no primeiro discurso dos chefes de Estado da assembleia.

Lula apontou a paralisia do conselho como a “prova mais eloquente” da necessidade e urgência de reformá-lo, de modo a conferir ao colegiado maior representatividade e eficácia.