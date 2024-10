Brasil e Mundo Lula mantém contato com Mauro Vieira, que representa Brasil no Brics, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, têm mantido contato para coordenar a participação brasileira na cúpula dos Brics. Lula iria para a Rússia participar do evento, mas cancelou a viagem por causa de um acidente doméstico sofrido no fim de semana.

Segundo Padilha, Vieira repassará a Lula possíveis demandas de participação do presidente da República nas atividades do bloco. Pelo que disse o ministro, não há certeza sobre participações de Lula até o momento. No fim de semana, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirmou que o petista faria aparições por videoconferência.

O ministro das Relações Institucionais falou a jornalistas depois de reunião com Lula. Padilha mencionou que não deve haver sessões para votação no Congresso nesta semana. Reuniões do ministro com o presidente da República nas segundas-feiras para planejar o trabalho dos dias seguintes são comuns.