Mundo Lula liga para presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, e a parabeniza por vitória

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para a presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, eleita neste domingo, 2, e a parabenizou pela vitória. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, a ligação ocorreu na tarde desta segunda-feira, 3, e durou cerca de 15 minutos.

No começo da tarde, Lula havia sinalizado a intenção de ligar para Sheinbaum e felicitá-la pela eleição. “Estou muito feliz com a vitória dela porque ela representa o meu grande companheiro López Obrador”, disse o presidente brasileiro no Palácio Itamaraty, nesta segunda-feira.

“Estou feliz por ser uma mulher também, e estou feliz porque duas mulheres disputaram. E ganhou aquela que representava um lado ideológico mais próximo das pessoas progressistas”, acrescentou o petista.

Na declaração desta tarde, Lula também citou o interesse de visitar o México ainda este ano. Segundo ele, será uma viagem para visitar o atual presidente do país, seu aliado Andrés Manual López Obrador, e para tentar expandir o comércio bilateral.

Sheinbaum, de 61 anos, a herdeira política de Andrés Manuel López Obrador, foi eleita a primeira mulher a presidir o México. Ela será empossada em 1º de outubro para um mandato de seis anos.