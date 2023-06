Lula é recebido pelo Papa Francisco no Vaticano para conversa a sós

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne a sós na tarde desta quarta-feira, dia 21, com o Papa Francisco, no Vaticano. Lula chegou ao Vaticano por volta das 14h15 e foi direto para a sala Auletta Paulo VI. Após a conversa reservada com Francisco, Lula vai discutir temas diplomáticos também com o arcebispo Edgar Parra Peña, substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé.

Eles devem falar sobre uma série de temas da agenda global, passando pelas iniciativas de mediação de paz na guerra da Ucrânia, a proteção da Amazônia, combate à pobreza e ações da Igreja Católica no Brasil.

A expectativa de diplomatas é que o papa mencione crises regionais na América Latina e apele ao presidente para ajudar na interlocução com o regime de Daniel Ortega, que tem perseguido membros da igreja na Nicarágua. Um bispo foi condenado a 26 anos de prisão, escolas católicas foram tomadas e rádios fechadas. Ordens de freiras já foram expulsas do país, assim como o núncio apostólico.

As ditaduras de esquerda como Cuba e Venezuela também constam da agenda prioritária do Papa Francisco. Ele recebeu na véspera o atual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, com quem Lula vai conversar em Paris, na França, na quinta-feira (22).

Lula vai reiterar convite para que o papa visite o Brasil novamente. Ele esteve no País em 2013, no início de seu pontificado.

O presidente quer que o sumo pontífice viaje à Amazônia e o convidou para as celebrações do Círio de Nazaré, em Belém. A capital do Pará sediará duas cúpulas climáticas nos próximos anos: uma do Tratado de Cooperação Amazônia, em agosto, e a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), em 2025.