Lula diz que encontro de solução pacífica para a Venezuela será debatido em reunião ministerial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, explicou na manhã desta quinta-feira que a eleição na Venezuela será um dos temas debatidos nesta data, durante a segunda reunião ministerial de 2024 no Palácio do Planalto. O encontro com os 39 ministros nesta quinta-feira tem como objetivo organizar a atuação de sua equipe nas eleições municipais e cobrar o andamento de projetos do governo.

“Vamos falar um pouco da celeuma que estamos encontrando para encontrar uma situação pacífica para a questão da Venezuela”, disse o presidente, em discurso inicial do encontro transmitido pelo Planalto.

A imprensa não tem acesso ao restante da reunião.

Há uma expectativa de que três países apontados como articuladores – Brasil, México e Colômbia – façam um telefonema conjunto ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para tentar encontrar uma saída para a crise no vizinho.

Há muitas dúvidas sobre a lisura do pleito na Venezuela e muitos países não reconhecem a reeleição de Maduro, anunciada há 10 dias pelo órgão oficial eleitoral local. A oposição ao governo aponta que Edmundo Gonzáles é que foi eleito e várias nações, inclusive o Brasil, cobram a divulgação da íntegra dos dados da votação.