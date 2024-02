Brasil e Mundo Lula deve ter encontro bilateral com presidente da Autoridade Palestina em viagem à África

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá ter um encontro bilateral com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, durante sua visita à Etiópia, de acordo com o Itamaraty. A informação foi passada a jornalistas na manhã desta quarta-feira, 7, em briefing sobre a viagem de Lula.

“É natural que agora isso também ocorra lá, embora não tenhamos ainda a confirmação de todas as bilaterais”, disse o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores.

A provável conversa entre Lula e Abbas é na Etiópia, onde ambos participarão de atividades da União Africana. Mas o conflito entre Israel e o Hamas, que atinge a Palestina, também deve ser discutido por Lula no Egito, a primeira parada da viagem. O país é a única rota de saída da Faixa de Gaza, com exceção do território israelense.

Lula também poderá ter um compromisso na sede da Liga Árabe, que fica na capital egípcia.

O presidente da República deve chegar à cidade no dia 14 de fevereiro. Seus compromissos oficiais serão marcados principalmente para o dia seguinte. Depois, ele parte em 16 de fevereiro para Adis Abeba, capital da Etiópia, onde fica a União Africana. Os compromissos no local estão sendo marcados para 17 e 18 de fevereiro.

“Essa é uma visita, eu diria, essencialmente política”, disse Duarte.

Ele afirmou que eventos entre empresários dos países foram realizados com antecedência e não devem fazer parte da agenda do presidente brasileiro.

Além disso, ele disse que há a perspectiva de ser reaberta uma rota aérea entre São Paulo e o Cairo.