Lula deve desembarcar em Hiroshima, no Japão, às 12h40 pelo horário de Brasília

Rumo ao Japão para participar da cúpula do G7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar em Hiroshima à 00h40 desta sexta-feira, 18, horário do Japão, 12h40 desta quinta-feira no horário de Brasília.

A primeira atividade oficial será apenas às 17h de sexta-feira pelo horário local, uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

Lula viaja acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e de outros assessores.

O presidente foi ao Twitter comentar sua viagem ao Japão e aproveitou para ironizar os terraplanistas. “Bom dia, Brasil! Em breve no Japão, sobrevoando o Pacífico, para várias reuniões bilaterais e o encontro do G7. Sim, a terra é redonda, e estamos chegando do outro lado do globo”, publicou Lula.