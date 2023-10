Lula chama ataques do Hamas de ‘loucura e terrorismo’, e reação de Israel de ‘insana’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, classificou nesta sexta-feira, 20, os ataques do Hamas como “loucura e terrorismo”, e disse que a reação de Israel é “insana” no conflito no Oriente Médio. Ele deu as declarações em cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família.

Lula segue se recuperando da cirurgia que fez no quadril para corrigir uma artrose, e participou da solenidade por videoconferência de dentro do Palácio da Alvorada.

O presidente do Brasil dizia que o Bolsa Família protege crianças brasileiras da fome, e usou o assunto como gancho para falar sobre a guerra no Oriente Médio.

“Eu queria prestar solidariedade às crianças que morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e as que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade, tanta insanidade”, disse Lula. “Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na Faixa de Gaza. Que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez, de terrorismo, atacando Israel. Mas também não pediram que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra”, declarou.

E destacou: “Precisamos propor, em alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor paz, a gente propor a racionalidade de que o amor possa vencer o ódio, de que a gente não resolve o problema com bala, a gente não resolve o problema com foguete.”