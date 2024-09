Lula afirma que governo repudia 'massacre' na Palestina e 'terrorismo' do Hamas - O Liberal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo repudia o que chamou de “massacre” na Palestina, assim como também rechaça o “terrorismo” do Hamas. As declarações ocorreram durante cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco, no Palácio Itamaraty, na tarde desta segunda-feira, 16.

Lula orientou os formandos sobre a necessidade de representarem o Brasil “sem complexo de inferioridade” e mencionou algumas posições da diplomacia do País em questões internacionais.

“É importante o Brasil não participar da guerra da Ucrânia e da Rússia”, afirmou Lula. “É importante o Brasil dizer que nós queremos paz, não queremos guerra.”

O presidente continuou: “Por isso é que nós repudiamos o massacre contra mulheres e crianças na Palestina, da mesma forma que repudiamos o terrorismo do Hamas. Mas o Brasil prima por uma coisa: nós fazemos parte de um continente que gosta de paz e nós queremos paz.”

Na ocasião, o Instituto Rio Branco oficializou a formatura da turma “Esperança Garcia 2022/2023”, na presença de Lula, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do assessor do governo para assuntos internacionais, Celso Amorim.