Lolita, orca que viveu por 50 anos em cativeiro, morre em Miami

Lolita, uma baleia orca mantida em cativeiro por mais de meio século, morreu na sexta-feira, 18, no Seaquarium de Miami (EUA), enquanto cuidadores se preparavam para removê-la do parque temático em um futuro próximo.

Segundo uma declaração do grupo sem fins lucrativos Amigos de Toki nas mídias sociais, Lolita – também conhecida como Tokitae, ou Toki – começou a exibir sérios sinais de desconforto nos últimos dois dias. Os membros da equipe médica do Seaquarium e Amigos de Toki começaram a tratá-la imediatamente e de forma intensa, mas a orca de 57 anos morreu de uma aparente condição renal, disse o comunicado.

“Toki foi uma inspiração para todos que tiveram a sorte de ouvir sua história e especialmente para a nação Lummi que considerou sua família”, disse o comunicado dos Amigos de Toki. “Aqueles que tiveram o privilégio de passar um tempo com ela se lembrarão para sempre de seu belo espírito.”

“Coração partido”

Ativistas dos direitos dos animais lutaram por anos para ter Lolita libertada de seu tanque no Miami Seaquarium. A empresa proprietária relativamente nova do parque, The Dolphin Company, e a Amigos de Toki haviam anunciado, em março, um plano para possivelmente movê-la para um cercado natural no noroeste do Pacífico, com o apoio financeiro do proprietário do Indianapolis Colts, Jim Irsay.

“Estou com o coração partido por Toki ter nos deixado”, disse Irsay em um comunicado. “A história dela conquistou meu coração, assim como conquistou milhões de outras pessoas. Fiquei honrado em fazer parte da equipe que trabalha para devolvê-la ao seu lar indígena e me consolo em saber que melhoramos significativamente suas condições de vida no ano passado. Seu espírito e graça tocaram tantos. Descanse em paz, querida Toki.”

A Nação Lummi, uma tribo nativa americana com sede no Estado de Washington, refere-se às orcas como “qwe lhol mechen”, que significa “nossas relações abaixo das ondas”. A tribo passou anos trabalhando para garantir a libertação de Lolita e o retorno às águas de sua terra natal.

“A Nação Lummi está triste com a notícia de que nossa amada parente Orca faleceu com a idade estimada de 57 anos”, disse o presidente Tony Hillaire em um comunicado. “Nossos corações estão com todos os afetados por esta notícia; nossos corações estão com a família dela. Somos solidários com nossos membros Lummi, que dedicaram seus corações e almas para trazer SkaliChelh-tenaut para casa.”

Lolita se aposentou das apresentações na primavera passada como condição para a nova licença de expositor do parque com o Departamento de Agricultura dos EUA. Ela não foi exibida publicamente desde então. Nos últimos meses, novas atualizações foram instaladas para filtrar melhor a piscina e regular a temperatura da água.

Reguladores federais e estaduais teriam que aprovar qualquer plano para mover Lolita, e isso pode ter levado meses ou anos. O animal de 2.267 kg vivia havia anos em um tanque que mede 24 metros por 11 metros e tem 6 metros de profundidade.